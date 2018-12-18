Мороз без солнца. Во вторник в Москве до –12 градусов

Во вторник, 18 декабря, в Москве будет облачно, значительных осадков не ожидается, при этом сохранятся морозы.

По данным синоптиков, температура воздуха утром составит –10...–12 °С, а ночью столбики термометров опустятся до –13...–15 °С. Ветер юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление 763 мм рт. ст.

Ранее Лайф сообщал, что синоптики предупредили москвичей о неделе повышенного атмосферного давления.