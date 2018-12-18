Бизнес предупредил о возможном подорожании продуктов из-за роста цен на топливо

Ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний заявили о возможном подорожании продуктов из-за роста цен на топливо. Соответствующее письмо они направили на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщает "Коммерсант", авторы письма отметили, что в среднем затраты на топливо составляют как минимум 30% от себестоимости услуг автоперевозчиков. При этом только в ноябре эти расходы выросли примерно на 30%. В дальнейшем стоимость транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что, возможно, скажется на розничных ценах на товары.

Ассоциации просят Медведева посодействовать в проведении встречи с представителями топливных компаний, чтобы попытаться найти выход из сложившейся ситуации. В свою очередь официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус заявил, что правительство не регулирует взаимоотношения нефтяных компаний с клиентами.