В Приморье нашли обломки советского бомбардировщика времён ВОВ

Участники поискового объединения "Авиапоиск" обнаружили в Приморье советский дальний бомбардировщик ДБ-3, который разбился 12 июня 1941 года.

— Поисковики осмотрели обнаруженное место катастрофы самолёта, на котором осталась воронка, в которую частично вошла носовая часть. Обнаружены детали с номерами одного из двигателей и номер самого самолёта, — сообщает РИА "Новости".

Место крушения самолёта в районе города Арсеньева нашли в результате анализа собранной информации от местных жителей и в архивах. В мае следующего года активисты приступят к поискам останков членов экипажа и выяснению обстоятельств крушения самолёта.

При этом поисковики утверждают, что рассчитывали найти в этом районе обломки другого бомбардировщика — ТБ-3.