Хромосома долголетия. Генетики выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Женщины живут дольше мужчин из-за наличия дополнительной копии гена, замедляющего старение. Такой вывод сделали генетики Калифорнийского университета в Сан-Франциско, США.

Учёные исходили из предположения, что мужская Y-хромосома не содержит каких-либо критически важных данных, а потому её можно удалить из генома, перенеся лишь некоторые участки цепочки, отвечающие за развитие зародыша. В то время как женская X-хромосома, напротив, является неотъемлемой для жизни как женского, так и мужского организмов.

В дальнейшем исследователи вырастили четыре группы самцов и самок грызунов с "неправильным" набором хромосом — самцов с ХХ-хромосомами и самок с XY-набором. Выяснилось, что на продолжительность жизни больше влиял набор хромосом, а не пол животного. При этом "лишняя" Х-хромосома защищала от смерти самок куда сильнее, чем самцов, что даёт возможность предположить наличие каких-то сигнальных гормонов или иных молекул в яичниках самок.

По мнению учёных, результаты исследования, опубликованные в журнале Aging Cell, наглядно демонстрируют, что женское долголетие объясняется не только социальными и поведенческими различиями между полами, как предполагалось ранее, но и генетическими факторами, природу которых ещё только предстоит изучить.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, а женщин — 73 года.