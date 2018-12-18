Избирком Приморья обратился в полицию из-за фото бюллетеней со свастикой

По словам представителей крайизбиркома, количество бюллетеней — незначительное и не превышает статистическую погрешность.

Избирательная комиссия Приморского края обратилась в правоохранительные органы по факту публикации в социальных сетях испорченных бюллетеней на выборах губернатора региона. Как сообщил зампредседателя краевого избиркома Роман Охотников, неизвестные нарисовали на них свастику, а снимки распространили в Интернете.

— Я надеюсь, что наши правоохранительные органы смогут вычислить того человека, который нарушал закон, делал это грубо, и, когда такое происходит — это неуважение ко всему российскому обществу, — сказал Охотников.

По его словам, количество испорченных бюллетеней — незначительное и не превышает статистическую погрешность. Между тем представитель крайизбиркома назвал данный факт возмутительным.

Напомним, повторные выборы губернатора прошли в Приморье 16 декабря. После подсчёта 100% протоколов на выборах победил врио главы региона Олег Кожемяко — он набрал 61,88% голосов избирателей. В беседе с Лайфом политолог Марат Баширов назвал эту победу уверенной и объяснил, как Кожемяко заслужил доверие приморцев.