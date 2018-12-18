ЦИК России признала повторные выборы губернатора Приморского края состоявшимися

Читайте также

ЦИК России признала повторные выборы губернатора Приморского края состоявшимися

2

Фото: © РИА "Новости" / Евгений Биятов

Центральная избирательная комиссия России признала повторные выборы губернатора Приморского края состоявшимися. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, который сейчас находится во Владивостоке.

— Выборы состоялись, выборы прошли безупречно, в строгом соответствии с законом, — сказал он.

Напомним, повторные выборы губернатора прошли в Приморье 16 декабря. После подсчёта 100% протоколов на выборах победил врио главы региона Олег Кожемяко — он набрал 61,88% голосов избирателей. В беседе с Лайфом политолог Марат Баширов назвал эту победу уверенной и объяснил, как Кожемяко заслужил доверие приморцев.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×