ЦИК России признала повторные выборы губернатора Приморского края состоявшимися

Центральная избирательная комиссия России признала повторные выборы губернатора Приморского края состоявшимися. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, который сейчас находится во Владивостоке.
— Выборы состоялись, выборы прошли безупречно, в строгом соответствии с законом, — сказал он.
Напомним, повторные выборы губернатора прошли в Приморье 16 декабря. После подсчёта 100% протоколов на выборах победил врио главы региона Олег Кожемяко — он набрал 61,88% голосов избирателей. В беседе с Лайфом политолог Марат Баширов назвал эту победу уверенной и объяснил, как Кожемяко заслужил доверие приморцев.
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