Лавинная опасность объявлена на Камчатке из-за циклона

Туристам, спортсменам, охотникам, а также руководителям организаций, которые ведут работы в горах, порекомендовали воздержаться от посещения склонов.

Противолавинный центр Камчатки объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок. Об этом говорится в сообщении центра.

Лавинная опасность, в частности, объявлена с полуночи 19 декабря по 21 декабря включительно. Речь идёт о горных территориях Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

В центре также порекомендовали туристам, спортсменам, охотникам и руководителям организаций, которые ведут работы в горах, воздержаться от посещения склонов в указанные дни.

Как сообщалось ранее, из-за мощного циклона, который обрушился на Камчатский край, было прервано авиасообщение, а также отменены занятия в школах.