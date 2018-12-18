Курица, рыба или сальмонеллёз. Пилот рассказал об опасности питания в самолётах

Бортпроводники редко меняют перчатки, а резервуары, где хранится вода в самолёте, моют только четыре раза в год.

В англоязычном сервисе вопросов и ответов Quora пилот Рэнди Джонс с почти двадцатилетним стажем рассказал, что еда и напитки на борту самолётов часто бывают небезопасны, потому что ответственные службы халатно относятся к своей работе. Его слова и других членов экипажа приводит The Sun.

По словам Джонса, люди, которые вывозят из самолёта отходы с предыдущего рейса, собирают комплекты еды и для следующего. Эти сотрудники часто пренебрегают правилом менять перчатки перед новым заданием.

Также Джонс уверен, что вода, которая попадает на борт самолёта, не фильтруется. Так что кофе и чай пассажиров готовят из обычной водопроводной воды города вылета. Ситуацию ухудшает то, что резервуары, в которых хранится вода в самолёте, моют только четыре раза в год.

Работавший бортпроводником в пяти крупных авиакомпаниях Шрея Парих подтверждает слова пилота. Также он добавляет, что бортпроводники часто предпочитают приносить свою еду, ведь само питание, чтобы оно не казалось пресным, "улучшают" специями, солью и жиром.