Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова человеком года

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Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова человеком года

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 Режиссёр Кирилл Серебренников. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов

Такое решение было принято "за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста".

Худрук московского "Гоголь-центра", режиссёр Кирилл Серебренников назван человеком года. Такое решение озвучили члены Ассоциации театральных критиков, сообщает пресс-служба организации.

— Человеком года члены АТК назвали художественного руководителя московского "Гоголь-центра" К. Серебренникова с формулировкой "За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста", — говорится в сообщении.

Режиссёр находится под домашним арестом в рамках дела "Седьмой студии". Серебренникову и другим фигурантам дела вменяется похищение денег, выделенных в 2011–2014 годах АНО на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

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