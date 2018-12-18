Погиб во время ВОВ. На Урале нашли останки знаменитого конструктора Шенкмана

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Погиб во время ВОВ. На Урале нашли останки знаменитого конструктора Шенкмана

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Ил-2. Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Он известен тем, что наладил массовое производство штурмовиков Ил-2 — "летающих танков".

Поисковики обнаружили под Нижним Тагилом останки знаменитого директора Куйбышевского авиазавода Матвея Шенкмана, который погиб в при крушении самолёта ещё в 1942 году. О том, что найдено его тело, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём "твиттере".

По словам Хинштейна, родные просят захоронить останки Шенкмана в Самаре.

Он возглавлял Воронежский авиационный завод. В годы войны предприятие было эвакуировано в Куйбышев (современная Самара). Там под его руководством наладили массовое производство Ил-2 — "летающих танков".

<p>Портрет Шенкмана из некролога</p>

Известно, что Шенкман разбился 23 мая 1942 года. Его самолёт упал по пути в Нижний Тагил. Обломки борта при этом нашли ещё в 2015 году.

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