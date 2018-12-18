Япония выделит рекордную сумму на укрепление обороны

Правительство Японии приняло новую программу для укрепления обороны страны. Она рассчитана на 10 лет и предусматривает выделение 27 триллионов иен ($238 млрд), сообщает пресс-служба Минобороны государства.
Согласно плану, предполагается создание первого в Японии авианосца на базе вертолётоносца ВМС "Идзумо" и закупка 18 истребителей короткого взлёта и вертикальной посадки F-35B.
Япония также намерена в ближайшие 10 лет развернуть два наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore.
В Минобороны Японии также подчеркнули необходимость стратегического соперничества с Россией и Китаем в сфере вооружений.
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