Япония выделит рекордную сумму на укрепление обороны

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Япония выделит рекордную сумму на укрепление обороны

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Фото: © Flickr / inu-photo

В частности, предполагается создание первого в стране авианосца на базе вертолётоносца ВМС "Идзумо" и закупка 18 истребителей короткого взлёта и вертикальной посадки F-35B.

Правительство Японии приняло новую программу для укрепления обороны страны. Она рассчитана на 10 лет и предусматривает выделение 27 триллионов иен ($238 млрд), сообщает пресс-служба Минобороны государства.

Согласно плану, предполагается создание первого в Японии авианосца на базе вертолётоносца ВМС "Идзумо" и закупка 18 истребителей короткого взлёта и вертикальной посадки F-35B.

Япония также намерена в ближайшие 10 лет развернуть два наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore.

В Минобороны Японии также подчеркнули необходимость стратегического соперничества с Россией и Китаем в сфере вооружений.

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