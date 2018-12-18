Первый премьер-министр Непала умер от рака печени

Во вторник на 93-м году жизни скончался бывший премьер-министр Непала Тулси Гири. Об этом сообщает газета Kathmandu Post. Причиной смерти Гири называют рак печени.
Former Prime Minister Tulsi Giri passes away at 93https://t.co/AxWCToe9xb— The Kathmandu Post (@kathmandupost) 18 декабря 2018 г.
Тулси Гири стал первым премьером страны после переворота в Непале в 1960 году. На этом посту он пробыл три года, а затем ещё дважды возвращался на пост председателя совета министров Непала.
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