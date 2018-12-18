Декантер и красная соль с железом. Назван топ-5 новогодних подарков для гурманов

Специалисты "Росконтроля" выбрали пять необычных новогодних подарков. Все они просто обязаны удивить любителей изысканной кулинарии или хорошего вина.

Первым таким подарком в "Росконтроле" назвали мясной букет. Букет должен быть составлен из разных видов колбас, мясных деликатесов, копчёного сыра, помидоров черри и перцев. Собирая подарок самостоятельно, можно учитывать предпочтения того, кому он предназначен.

Для любителей вина хорошим подарком будет декантер. От простого стеклянного сосуда до специального дорогостоящего аппарата в продвинутой версии, декантер избавит зрелое вино от осадка, а молодому даст "подышать", чтобы раскрыть все тонкости напитка.

Для профессиональных кофеманов приятным подарком станет кофеварка на песке. Процесс приготовления напитка займёт намного дольше времени, чем, например, в капсульном кофейном аппарате, зато можно получить удовольствие от самого процесса варки кофе в турке на песке. А также можно похвастать своими навыками перед неискушёнными друзьями.

Ещё одним хорошим подарком специалисты считают чёрную и красную соль с Гавайев. Оба варианта соли, добытые на острове Молокай, имеют нетипичный вкус из-за присутствия в составе частичек вулканической лавы и угля. Кромеитого, эти соли полезны для здоровья.

Последним в список необычных кулинарных подарков в "Росконтроле" внесли набор для молекулярной кухни. В таком наборе нож и овощерезку заменят шприц и пипетки, а ингредиенты заранее расфасованы в пакетики. Владельцы таких наборов смогут создать воздушную пенку со вкусом моркови, мандаринов, миндаля или карри, пишет издание.

Недавно "Росконтроль" прошёлся по российским прилавкам, чтобы найти самую лучшую колбасу, чипсы, солёные огурцы, свиную шею и масло.