"Сделать ничего не можем". Украинец не разрешил властям снести памятник Ленину

Чиновникам было поручено найти способ, который позволит демонтировать монумент, не нарушая закон.

Власти украинского Николаева не могут снести последний памятник Ленину, расположенный на частной территории, поскольку собственник хочет его оставить. Об этом заявил в ходе аппаратного совещания глава Заводской райадминистрации Виктор Дмитрук.

— У нас такой вопрос каверзный: на Спортивной, 13 обнаружили памятник Ленину, и все пишут предписания по его демонтажу. Мы зашли в тупик, собственник говорит: "Это моя частная территория, и я хочу, чтобы он здесь стоял", — цитирует чиновника портал 0512.

Дмитрук посетовал: "Вокруг ходим, но сделать ничего не можем". Он пояснил, что памятник Ленину находится на территории бывшего пансионата "Коммунар". В ходе совещания чиновникам поручили найти способ, который позволит демонтировать монумент, не нарушая закон.

В мае 2015 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине". Согласно документу памятники коммунистическим деятелям и идеологам подлежат сносу, а города и улицы, названные в честь советских исторических персон, переименованы.