Пушистые нелегалы. Австралиец попался в аэропорту с двумя белками в сумке

Животных властям пришлось усыпить из-за опасения, что они могут быть заражены бешенством.

В аэропорту Брисбена арестовали мужчину, который перевозил в чемодане двух живых белок с Бали. Об этом сообщает австралийская погранслужба.

Выяснилось, что мужчина намеренно нарушил правила биобезопасности. Животных после изъятия пришлось усыпить из-за опасения, что они могут быть носителями бешенства.

Контрабандисту грозит серьёзное наказание — вплоть до нескольких лет лишения свободы или штрафа в десятки тысяч долларов.

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