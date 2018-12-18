Пушистые нелегалы. Австралиец попался в аэропорту с двумя белками в сумке

В аэропорту Брисбена арестовали мужчину, который перевозил в чемодане двух живых белок с Бали. Об этом сообщает австралийская погранслужба.
Выяснилось, что мужчина намеренно нарушил правила биобезопасности. Животных после изъятия пришлось усыпить из-за опасения, что они могут быть носителями бешенства.
Контрабандисту грозит серьёзное наказание — вплоть до нескольких лет лишения свободы или штрафа в десятки тысяч долларов.
Ранее три тонны слоновьих бивней нашли в порту Камбоджи.
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