Пушистые нелегалы. Австралиец попался в аэропорту с двумя белками в сумке

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Пушистые нелегалы. Австралиец попался в аэропорту с двумя белками в сумке

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Животных властям пришлось усыпить из-за опасения, что они могут быть заражены бешенством.

В аэропорту Брисбена арестовали мужчину, который перевозил в чемодане двух живых белок с Бали. Об этом сообщает австралийская погранслужба.

<p>Фото: погранслужба Австралии</p>

Выяснилось, что мужчина намеренно нарушил правила биобезопасности. Животных после изъятия пришлось усыпить из-за опасения, что они могут быть носителями бешенства.

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