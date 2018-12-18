Не забывайте про кальсоны. Врач рассказал, как не заработать простатит зимой

По словам Фролова, морозы могут ударить и по здоровью женщин, для которых переохлаждение чревато циститом.

В морозную погоду необходимо надевать термобельё во избежание переохлаждения, которое может привести к негативным последствиям как для женщин, так и для мужчин. Об этом заявил обладатель статуса "Московский врач" Василий Фролов.

— Самый чувствительный мужской орган — простата. Она моментально реагирует на переохлаждение, в результате чего возникает простатит. У женщин высока вероятность цистита или воспаления придатков, — цитирует его агентство "Москва".

Фролов заявил об опасности самих заболеваний и отметил, что после них могут возникнуть ещё более страшные и негативные последствия. По словам врача, от переохлаждения нужно защищать все участки тела, не лишними будут кальсоны или термобельё.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что температура воздуха в Московской области местами может опуститься до 23 градусов мороза в ночь на 19 декабря.