ФСБ назвала 10 стран с повышенным вниманием спецслужб к Российской армии

Среди них Соединённые Штаты, Великобритания, Польша, страны Прибалтики и другие.

Разведывательные службы по меньшей мере десяти государство проявляют повышенный интерес к Вооружённым силам России. Об этом рассказал руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.

Он отметил, что армия РФ представляет первоочередной интерес для зарубежных спецслужб.

— Свидетельства тому — разоблачённые военными контрразведчиками (только за последние пять лет) десятки агентов спецслужб США, Великобритании, ФРГ, Испании, Швеции, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Польши, — приводит его слова ТАСС.

Контрразведка за пять лет предотвратила в российских войсках четыре теракта.