Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в КНР

Руководитель страны также отметил, что на этом не стоит останавливаться, и подчеркнул необходимость бороться с этой проблемой.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай за последние 40 лет смог добиться решительной победы над коррупцией в рядах компартий и госструктур. По его словам, этого всего удалось достигнуть благодаря реализации политики реформ и открытости.

— Мы твёрдо придерживаемся строгого внутрипартийного управления, очистки внутрипартийной политической среды, неуклонного соблюдения дисциплины, стремимся всеми силами бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью, проявлять нулевую терпимость и строгость в борьбе с коррупцией, — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что необходимо и дальше упорно бороться с проблемой.

С приходом Си Цзиньпина к власти в Китае началась масштабная борьба с коррупцией. За нарушение партийной дисциплины и коррупцию были наказаны 1,5 миллиона чиновников.