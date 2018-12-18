Регионы получат 12 млрд рублей на модернизацию и развитие автодорог

Деньги распределяют в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Больше всего средств получит Камчатский край.

27 регионам России выделят около 12 млрд рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте Правительства РФ.

Деньги будут распределены в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". В лидерах — Камчатский край, он получит больше всего средств (1,3 млрд рублей), далее идут Нижегородская и Самарская области (1,235 млрд и 1,2 млрд рублей соответственно). Новосибирской области выделят 400 млн рублей на проекты, которые реализуются с использованием механизмов государственно-частного партнёрства.

Также ещё пять регионов получат в совокупности 623 млн рублей на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных сооружений.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении регионов, показавших самые высокие темпы роста экономики. Гранты получат те регионы, которые по итогам 2017 года добились наибольшего наращивания экономического потенциала.