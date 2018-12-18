Инаугурация избранного губернатора Приморья состоится 20 декабря

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Инаугурация избранного губернатора Приморья состоится 20 декабря

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Олег Кожемяко. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Инаугурация победившего на повторных выборах губернатора Приморья Олега Кожемяко состоится 20 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевую администрацию.

— Инаугурация состоится в четверг, — заявил собеседник агентства.

Напомним, повторные выборы губернатора прошли в Приморском крае 16 декабря. После подсчёта 100% протоколов победил врио главы региона Олег Кожемяко, набрав 61,88% голосов избирателей. Его соперники показали следующие результаты: депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко — 25,16%, Алексей Тимченко (Партия роста) — 5,17%, Роза Чемерис от партии "За женщин России" — 3,8%.

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