Инаугурация избранного губернатора Приморья состоится 20 декабря

Инаугурация победившего на повторных выборах губернатора Приморья Олега Кожемяко состоится 20 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевую администрацию.
— Инаугурация состоится в четверг, — заявил собеседник агентства.
Напомним, повторные выборы губернатора прошли в Приморском крае 16 декабря. После подсчёта 100% протоколов победил врио главы региона Олег Кожемяко, набрав 61,88% голосов избирателей. Его соперники показали следующие результаты: депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко — 25,16%, Алексей Тимченко (Партия роста) — 5,17%, Роза Чемерис от партии "За женщин России" — 3,8%.
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