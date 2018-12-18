Конспирологический бред. В МО РФ опровергли, что глава ГРУ Сергун умер в Ливане

По официальным данным, генерал-полковник Игорь Сергун скончался в подмосковном доме отдыха.

В Минобороны РФ опровергли утверждения, что глава российской военной разведки ГРУ Игорь Сергун скончался в Ливане, а не в Подмосковье. В военном ведомстве эту информацию Минюста США называют конспирологическим бредом.

— Слухи, распространяемые с подачи Минюста США, о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, — конспирологический бред, — говорится в сообщении военного ведомства страны.

В Минобороны страны добавили, что Сергун в январе 2016 года был на территории России. Таким образом они опровергли данные Минюста США, что Игорь Сергун якобы умер в Ливане. В Вашингтоне эту информацию сообщили после допроса бывшего советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна.

По официальным данным, Сергун умер 3 января 2016 года в подмосковном доме отдыха от острой сердечной недостаточности.