В Кургане медсестра украла лекарства для больных ВИЧ на три миллиона

В учётных документах подозреваемая указывала, что медикаменты были выданы пациентам.

Сотрудница одного из медицинских центров города Кургана украла лекарства для ВИЧ-инфицированных на общую сумму свыше трёх миллионов рублей. Об этом сообщили в областном управлении МВД.

— Медицинская сестра похитила более 400 упаковок лекарственных препаратов. При выдаче препаратов лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, в учётных документах она указывала ложные сведения о выданных лекарствах, — говорится в пресс-релизе.

Большую часть украденных медикаментов правоохранители нашли в ходе обысков в помещениях, принадлежащих родственникам медработника. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, расследование закончено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.