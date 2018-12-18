Обвиняемому в госизмене учёному из ЦНИИмаш вызвали скорую в суд

Заседание проходит в закрытом режиме из-за наличия в деле сведений, защищённых грифом "секретно".

Сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву из-за проблем с сердцем вызвали скорую в Лефортовский суд Москвы. Там рассматривалось ходатайство следователей ФСБ о продлении на три месяца срока ареста Кудрявцеву. Учёного обвиняют в госизмене. О ситуации сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

— Ему стало плохо с сердцем, сейчас мы вызвали скорую помощь, — сказал правозащитник.

По словам жены обвиняемого, у её пожилого мужа уже был инфаркт. На ранних заседаниях суда, где обжаловали срок ареста, 75-летнему учёному уже вызывали скорую помощь.

О том, что Кудрявцева задержали, Лайф рассказывал в июле. Позднее учёного из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головного научного института госкорпорации "Роскосмос") обвинили в передаче сведений странам НАТО.

Адвокат Кудрявцева сообщил, что его подзащитный обвиняется в передаче секретных сведений бельгийской некоммерческой организации "Фон Кармановский институт гидродинамики". По сведениям ТАСС, ЦНИИмаш сотрудничал с этим учреждением в рамках правительственного соглашения.