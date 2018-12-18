Мамаев выплатил побитому водителю полмиллиона рублей

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев выплатил побитому водителю Виталию Соловчуку полмиллиона рублей. Об этом стало известно сегодня в зале суда, где рассматривается вопрос о продлении ареста Мамаеву и его другу Александру Корокину.
— Все мы принесли извинения потерпевшим, лично я компенсировал Соловчуку вред на сумму 500 тысяч рублей, — приводит ТАСС слова Мамаева.
Он назвал очевидным, что следственные действия подошли к концу и обвиняемые никак не могут повлиять на их ход. А потому просят отпустить их из-под стражи.
Ранее экспертиза показала, что Кокорин и Мамаев нанесли лёгкий вред потерпевшим.
Напомним, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. После этого у них случился конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Первоначально футболисты были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве, однако последним решением суд продлил арест футболистов ещё на два месяца.
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