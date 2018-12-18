Мамаев выплатил побитому водителю полмиллиона рублей

Футболист попросил выпустить его из СИЗО, потому что он уже не может повлиять на ход следствия.

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев выплатил побитому водителю Виталию Соловчуку полмиллиона рублей. Об этом стало известно сегодня в зале суда, где рассматривается вопрос о продлении ареста Мамаеву и его другу Александру Корокину.

— Все мы принесли извинения потерпевшим, лично я компенсировал Соловчуку вред на сумму 500 тысяч рублей, — приводит ТАСС слова Мамаева.

Он назвал очевидным, что следственные действия подошли к концу и обвиняемые никак не могут повлиять на их ход. А потому просят отпустить их из-под стражи.

Ранее экспертиза показала, что Кокорин и Мамаев нанесли лёгкий вред потерпевшим.

Напомним, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. После этого у них случился конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Первоначально футболисты были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве, однако последним решением суд продлил арест футболистов ещё на два месяца.