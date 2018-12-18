Турчак призвал привлечь регионы к управлению нацпроектом "Цифровая экономика"

По оценке вице-спикера СФ, это позволит учитывать интересы субъектов РФ на системном уровне.

Председатель совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Андрей Турчак заявил о необходимости привлечь регионы РФ к управлению нацпроектом "Цифровая экономика". По его словам, этого можно добиться через представителей в совете.

— Предлагаю поддержать данное предложение и включить Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде в систему управления реализацией национального проекта "Цифровая экономика РФ", — пояснил Турчак. — Это необходимо, чтобы интересы регионов учитывались на системном уровне.

По словам вице-спикера СФ, за советом предлагается закрепить функции рассмотрения и экспертной оценки проектов федеральных законов и иных правовых актов, подготовленных в рамках нацпроекта. Также Турчак перечислил в числе функций совета согласование и внесение изменений в федеральные проекты, относящиеся к "Цифровой экономике", а также участие в мониторинге и контроле выполнения нацпроекта.