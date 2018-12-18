Татарстан оказался регионом – лидером по получению госуслуг через Интернет

Больше 70% местного населения пользуются дистанционными сервисами, а не идут в МФЦ. Для сравнения: в Новосибирской области таких менее 25%.

Татарстан и Московская область возглавили рейтинг российских регионов, жители которых чаще всего пользуются Интернетом для получения госуслуг. Такие данные на заседании Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске озвучила вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова.

— У нас есть лидеры, такие как республики Татарстан, Башкортостан, Московская область. Это больше 70% населения используют (получают услуги. — Прим. ред.) через Интернет, а не через МФЦ, — сообщила она.

В то же время есть регионы, где, несмотря на наличие инфраструктуры, пользование госуслугами в электронном формате не в ходу. В частности, по словам Труновой, такая ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, где электронными услугами пользуется всего 34% населения. Такой же показатель у Томской области, а у Новосибирской области и вовсе — чуть больше 20%.

Заседание Совета по развитию цифровой экономики проходит под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака при участии вице-премьера Максима Акимова. На мероприятии обсуждается баланс региональных и федеральных интересов по реализации нацпроекта "Цифровая экономика".