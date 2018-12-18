Минкомсвязи предлагает дать региональному ТВ слот на федеральном телеканале

Минкомсвязи намерено выделить на одном из федеральных телеканалов определённый слот для региональных телекомпаний. Об этом рассказал министр Константин Носков, выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, который проходит в Новосибирске.

— Мы рассматриваем вопрос о выделении на одном из федеральных телеканалов слота для региональных телекомпаний. В конце этой недели у нас запланировано совещание на эту тему в правительстве, — сказал министр.

Он назвал это решение временным, а дальше нужно "дать возможность жить и развиваться региональным телекомпаниям".

Носков добавил, что для региональных каналов уже сделаны врезки на "России 1" и "России 24", а у кабельных вещателей есть норматив о выходе региональных каналов.