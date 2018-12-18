Песков подтвердил планы Путина встретиться с крупным российским бизнесом

Президент РФ Владимир Путин встретится с крупными российскими бизнесменами, банкирами и руководителями госкомпаний до Нового года. Информацию о подготовке мероприятия подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— До Нового года. И не на этой неделе, — пояснил журналистам представитель Кремля.

О намерении Владимира Путина провести уже ставшую традиционной предновогоднюю встречу с представителями крупного бизнеса стало известно накануне. Отмечалось, что мероприятие находится на стадии подготовки.