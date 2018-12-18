"Ничего, кроме непонимания". Песков оценил новый отчёт о "вмешательстве России"

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не согласна с представленными обвинениями и считает их абсолютно необоснованными.

Доклад для американского сената о "вмешательстве России" в выборы США не вызывает ничего, кроме непонимания. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— То, что я читал в общем доступе по этому докладу, опять, скажем так, ничего, кроме непонимания, вызвать не может, потому что там абсолютно общие озвучены претензии, обвинения, — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что некоторые претензии и обвинения "абсолютно непонятны" российской стороне.

— Нам ставится в упрек, что кто-то критически относится к ситуации в той или иной области в США. Причём здесь Россия, не отмечается, — отметил он.

Песков в очередной раз подчеркнул, что Москва не согласна с представленными обвинениями и считает их абсолютно необоснованными.

Ранее СМИ сообщили, что новый отчёт о "российском вмешательстве" в президентские выборы подготовлен для комитета Сената США по разведке.