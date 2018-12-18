Совфед предлагает сформировать перечень технологий для развития "умных городов"

Проект должен повысить эффективность управления городами и помочь сделать их удобными.

В России должен появиться перечень ключевых технологий, необходимых для развития "умных городов". Такое мнение на заседании Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске озвучил зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Он пояснил, что непосредственный список городов, на территории которых до конца 2024 года должны быть внедрены "умные" элементы, уже сформирован.

— Для этих городов предлагаю сформировать перечень технологий или типов технологических решений, обязательных для внедрения, — добавил Турчак.

Кроме того, кабмину предстоит сформулировать требования к системам управления "умными городами", включая требования к безопасности и бесперебойности работы. Наряду с этим предлагается создать нормативно-правовое поле для расширения перечня данных, хранение которых обязательно на территории России.

Напомним, что проект "умный город" планируется реализовывать в рамках сразу двух национальных проектов — "Цифровая экономика" и "Жильё и городская среда". Проект должен повысить эффективность управления городами и помочь сделать их удобными. Для этого в городскую инфраструктуру будут активно внедряться современные технологии и смарт-разработки.