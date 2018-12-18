Путин встретится с командующими военными округами

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Путин встретится с командующими военными округами

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведёт встречу с командующими военными округами и посетит выставку военных разработок. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Такие мероприятия запланированы в рамках посещения президентом расширенного заседания коллегии Минобороны.

— Там и выставку он посетит кратко в Национальном центре управления обороны на Фрунзенской набережной. И традиционно потом встретится с командующими войсками военных округов и Северного флота, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что глава государства готовится к ежегодной пресс-конференции, изучает много информации.

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