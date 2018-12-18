Кремль не располагает информацией о предложении Лукашенко по Донбассу

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией относительно предложения белорусского лидера Александра Лукашенко по Донбассу и реакции на него президента Украины Петра Порошенко.
— Я не являюсь пресс-секретарём Александра Григорьевича (Лукашенко), — сказал журналистам представитель Кремля. — Не располагаю никакой информацией на этот счёт.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Лукашенко предложил разместить белорусских военнослужащих в Донбассе на границе с Россией. Инициатива якобы была отвергнута лидером Незалежной Петром Порошенко.
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