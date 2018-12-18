Песков: Ситуации со "Свидетелями Иеговы" в России будут дополнительно изучаться

Представитель Кремля отмечает, что этот вопрос невозможно решать концептуально, "потому что существуют разные проявления".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуации, которые связаны с религиозной организацией "Свидетели Иеговы"*, будут дополнительно изучаться.

Таким образом, представитель Кремля прокомментировал обсуждение темы на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 11 декабря. Правозащитники пожаловались главе государства Владимиру Путину на случаи необоснованного преследования участников этой организации.

Путин же в свою очередь отметил, что, в частности, "Свидетели Иеговы" — "тоже христиане" и он не очень понимает, "за что их преследовать".

По словам Дмитрия Пескова, концептуально решать этот вопрос невозможно, "потому что существуют разные проявления, говорящие и за, и против, но, по крайней мере, на эту тему дополнительно посмотрят".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.