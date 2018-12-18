Песков не стал комментировать слухи об обстоятельствах смерти главы ГРУ Сергуна

Кремль переадресовал Минобороны России вопрос об обстоятельствах гибели в январе 2016 года главы Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Сергуна.
— Я не могу её [информацию] прокомментировать, есть Минобороны, — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения СМИ о том, что в момент смерти в январе 2016 года глава российской военной разведки ГРУ Игорь Сергун находился в Ливане. Ведомство назвало информацию конспирологическим бредом.
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