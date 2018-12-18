Песков не стал комментировать слухи об обстоятельствах смерти главы ГРУ Сергуна

Читайте также

Песков не стал комментировать слухи об обстоятельствах смерти главы ГРУ Сергуна

488

Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Кремль переадресовал Минобороны России вопрос об обстоятельствах гибели в январе 2016 года главы Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Сергуна.

— Я не могу её [информацию] прокомментировать, есть Минобороны, — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения СМИ о том, что в момент смерти в январе 2016 года глава российской военной разведки ГРУ Игорь Сергун находился в Ливане. Ведомство назвало информацию конспирологическим бредом.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×