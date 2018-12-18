Акимов исключил "фатальные затраты" для операторов на закон об автономном Рунете

Вице-премьер РФ Максим Акимов исключил, что операторы связи понесут "фатальные затраты" после принятия законопроекта об автономном Рунете. Об этом он сказал после заседания Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента.

— Предварительные оценки показывают, что это точно не фатальные затраты для операторов связи, для телекоммуникационных операторов. И я могу сказать, что значительная часть будет профинансирована в том числе из федерального бюджета, — сказал Акимов.

Как уже сообщал Лайф, 14 декабря в Госдуму внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной Сети.