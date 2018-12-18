Песков пообещал уточнить ситуацию с письмом родителей по делу "Сети"

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Песков пообещал уточнить ситуацию с письмом родителей по делу "Сети"

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проверить, куда была направлена жалоба родителей фигурантов уголовного дела "Сети".

— Мне нужно уточнить, была ли направлена эта жалоба только в ФСБ или куда-то ещё и каким образом эта жалоба поступала от родителей,— сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что данный вопрос фигурировал на заседании Совета по правам человека (СПЧ) 11 декабря. В ходе дискуссии президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность данными о нарушениях прав фигурантов дел организаций "Новое величие" и "Сеть", а также пообещал разобраться в ситуации.

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