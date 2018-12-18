Dead Мороз. В Кемерове главный герой Нового года скончался прямо на утреннике

На утреннике в детском саду в Кемерове скончался мужчина в костюме Деда Мороза, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидца.

— Во время утренника Деду Морозу стало плохо, пожаловался на боль в груди. Вызвали скорую помощь, но он скончался до её приезда, — цитирует агентство слова своего источника.

Отмечается, что мужчине было 67 лет и он уже на протяжении нескольких лет участвовал в утренниках в костюме сказочного персонажа в детском саду "Тавосочка", расположенном в Ленинском районе города.

В прошлом году Лайф рассказывал о скандале на утреннике в украинском городе Днепре. Там вдова участника АТО потребовала выгнать русскоязычного Деда Мороза с праздника. А буквально вчера произошёл другой скандал, связанный с праздниками: в Башкирии новогоднюю ёлку срубили на кладбище.