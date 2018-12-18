Независимых операторов привлекут к устранению "цифрового неравенства"

Программа по проведению интернета и Wi-Fi даже в удалённые и малочисленные населённые пункты России реализуется с 2014 года.

Минкомсвязи РФ предложит независимым операторам подключиться к реализации проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Об этом на заседании Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске сообщил глава министерства Константин Носков.

Он пояснил, что в России большое количество деревень, в которых по статистике подведён интернет, но подключённых домохозяйств по факту нет. При этом Wi-Fi, по словам Носкова, не решает проблему доступа населения к широкополосному интернету. В рамках проекта устранения цифрового неравенства министерство видит весь трафик, который свидетельствует о том, что люди не пользуются беспроводным интернетом.

— Мне понравился опыт Новосибирской области по расширению услуги УЦН. Некоторые регионы расширяют эту программу. Но здесь есть проблема. "Последнюю милю" (канал связи, который соединяет последний сетевой узел провайдера и конечное оборудование клиента. — Прим. ред.) нужно тащить к каждому домохозяйству, — комментирует министр.

Добавим, что к концу 2018 года точки доступа Wi-Fi должны появиться в 13,6 малых и труднодоступных населённых пунктах, в которых проживает от 250 до 500 человек. Сама же программа устранения цифрового неравенства с успехом реализуется в России с 2014 года.

Заседание Совета по развитию цифровой экономики проходит под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака при участии вице-премьера Максима Акимова. На мероприятии обсуждается баланс региональных и федеральных интересов по реализации нацпроекта "Цифровая экономика".