Путин поприветствовал участников зимнего фестиваля школьников

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам зимнего фестиваля Российского движения школьников, который проходит уже третий год подряд. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
— Уверен, что фестиваль позволит каждому из участников получить полезные знания и навыки, обрести новых единомышленников, ощутить тёплую, дружескую атмосферу предновогодней Москвы, — подчеркнул Путин.
По словам президента, участники форума смогут рассказать о своих достижениях и проблемах, пообщаться со сверстниками и обсудить важные темы. Как отметил Путин, приоритетное место в программе мероприятия уделено встречам с опытными наставниками, педагогами, культурными деятелями, бизнесменами и представителями крупных отечественных компаний.
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