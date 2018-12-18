Путин поприветствовал участников зимнего фестиваля школьников

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Путин поприветствовал участников зимнего фестиваля школьников

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Александр Дружинин

Российский лидер выразил уверенность, что дети смогут получить полезные знания и ощутить атмосферу предновогодней Москвы.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам зимнего фестиваля Российского движения школьников, который проходит уже третий год подряд. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

— Уверен, что фестиваль позволит каждому из участников получить полезные знания и навыки, обрести новых единомышленников, ощутить тёплую, дружескую атмосферу предновогодней Москвы, — подчеркнул Путин.

По словам президента, участники форума смогут рассказать о своих достижениях и проблемах, пообщаться со сверстниками и обсудить важные темы. Как отметил Путин, приоритетное место в программе мероприятия уделено встречам с опытными наставниками, педагогами, культурными деятелями, бизнесменами и представителями крупных отечественных компаний.

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