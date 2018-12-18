Напавший на школу в Перми подросток получил почти 10 лет колонии

В отношении второго участника нападения до сих пор ведётся расследование, однако экспертиза уже признала его невменяемым.

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к девяти годам восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии 17-летнего подростка, напавшего с ножом на школьников в Перми.

— Признать виновным, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет восемь месяцев, — огласил судья.

Как уже сообщал Лайф, утром 15 января двое подростков ворвались в школу № 127 в Перми и устроили резню. В результате нападения были ранены 12 учеников, учительница и сами нападавшие.

Для 17-летнего подростка гособвинение запросило наказание в виде девяти лет 10 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии и штраф в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, предлагали назначить подсудимому принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Добавим, что сейчас продолжается расследование дела в отношении второго подростка, который участвовал в нападении. Судебно-медицинская комиссия признала его невменяемым.