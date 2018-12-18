Брак всему голова. Россияне считают семейных людей счастливее одиночек

Аналитики из "Левада-центра" выяснили у россиян, что они считают женатых людей счастливее одиноких. Опрос показал — с тезисом о том, что женатые люди счастливей неженатых, согласен 61 процент респондентов. И только 17 процентов опрошенных посчитали одиноких людей счастливее.

Другой вопрос, заданный специалистами: "Если супруги не могут решить свои семейные проблемы, развод является лучшим выходом?" Утвердительно ответили 44 процента респондентов. 37 процентов считают иначе.

Ранее Лайф рассказывал об исследовании американских психологов, которые выясняли, что пары, работающие в одном коллективе, намного чаще и глубже испытывают стресс.