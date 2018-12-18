Следователя задержали в самарском аэропорту при получении взятки в 10 млн рублей

По данным ФСБ, после исполнения договорённости полковнику полиции должны были передать ещё пять миллионов.

Начальница отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУМВД по Самарской области Вера Рабинович задержана после получения взятки в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

— Рабинович задержана сегодня в аэропорту сразу же после получения взятки в размере 10 млн рублей из предполагавшихся 15 млн рублей, — пояснил представитель управления.

Полковник полиции получила крупную сумму от потерпевшего по одному из уголовных дел за принятие процессуального решения о передаче дела в суд. Вместе с Рабинович были задержаны двое посредников, через которых потерпевший передавал взятку.