"Рыльце в пушку". Сенатор объяснил, почему Киев против резолюции ООН по нацизму

По словам Морозова, в проекте содержится откровенный намёк на возрождение неонацизма на Украине.

Член Комитета Софеда по международным делам Олег Морозов объяснил в беседе с Лайфом причины, по которым Украина и США в очередной раз не поддержали резолюцию ООН о необходимости борьбы с героизацией нацизма.

По словам сенатора, в проекте содержится откровенный намёк на возрождение неонацизма на Украине. Как отметил Морозов, Киев не проголосовал за резолюцию из-за того, что "почувствовал за текстом осуждение процессов, которые происходят" в Незалежной.

— США из солидарности с Украиной не поддержали эту резолюцию. Но, по сути, это, конечно, выглядит очень непристойно, потому что, если ты считаешь, что на территории твоей страны ничего подобного нет, тогда надо поддерживать такую резолюцию. То есть здесь как раз очень чётко обнаружилось, что рыльце-то в пушку у современного киевского режима и не голосовали они за эту резолюцию именно потому, что почувствовали, что речь идёт в том числе и о них, — подчеркнул собеседник Лайфа.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию против героизации нацизма. Проект поддержали 129 стран, 54 государства воздержались, против проголосовали только две страны — Украина и США.