Укрепление обороноспособности и защита от угроз. Путин назвал ключевые задачи РФ

Президент РФ Владимир Путин назвал ключевые задачи нашей страны. Речь идёт об укреплении обороноспособности и надёжной защите от внешних угроз.
— Укрепление обороноспособности, безопасности России, надёжная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами, — сказал глава государства на заседании коллегии Минобороны страны.
Он добавил, что бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена.
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