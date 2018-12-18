Укрепление обороноспособности и защита от угроз. Путин назвал ключевые задачи РФ

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Укрепление обороноспособности и защита от угроз. Путин назвал ключевые задачи РФ

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Президент РФ Владимир Путин назвал ключевые задачи нашей страны. Речь идёт об укреплении обороноспособности и надёжной защите от внешних угроз.

— Укрепление обороноспособности, безопасности России, надёжная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами, — сказал глава государства на заседании коллегии Минобороны страны.

Он добавил, что бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена.

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