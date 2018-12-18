"Пытаются огрызаться". Путин заверил, что борьба с терроризмом в САР продолжится

Некоторые террористические группировки в Сирии "продолжают огрызаться", однако борьба с ними будет продолжена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.

— После разгрома основных группировок боевиков ситуация в этой стране постепенно стабилизируется, — сказал Путин. — Однако бандиты ещё пытаются огрызаться. Хочу подчеркнуть: бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена, окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку.

Ранее Путин называл приоритеты в развитии Вооружённых сил России.