"Пытаются огрызаться". Путин заверил, что борьба с терроризмом в САР продолжится

Некоторые террористические группировки в Сирии "продолжают огрызаться", однако борьба с ними будет продолжена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
— После разгрома основных группировок боевиков ситуация в этой стране постепенно стабилизируется, — сказал Путин. — Однако бандиты ещё пытаются огрызаться. Хочу подчеркнуть: бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена, окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку.
Ранее Путин называл приоритеты в развитии Вооружённых сил России.
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