Оленей кормить нечем. В России упали зарплаты Дедов Морозов и Снегурочек

Зарплата Дедов Морозов и Снегурочек в 2018 году в среднем снизилась на две с половиной тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы HeadHunter.

Аниматоры, готовые поработать в новогодние праздники, могли рассчитывать в 2016 году на 38,7 тысячи рублей. Теперь им предлагают только на 37,5 тысячи.

— Среднее зарплатное предложение аниматорам-актёрам в Петербурге в этом году совпало с общероссийским (37,5 тыс. рублей), а в Москве работодатели традиционно готовы обеспечить больший доход — в среднем 60 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Говоря о средних ожидаемых зарплатах в резюме соискателей, можно сказать, что петербургские Снегурочки и Деды Морозы рассчитывают на 35 тысяч рублей, московские — на 50 тысяч.

Между тем Снегурочек, ищущих работу в преддверии Нового года, больше, чем готовых прийти к детям Дедов Морозов. От внучек главного героя Нового года размещено 63% резюме. В основном все кандидаты молодые — каждому второму 26–35 лет, большинство — 87% — имеют высшее образование.