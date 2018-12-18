Путин заявил о сбалансированном развитии всех видов и родов войск РФ

По словам главы государства, Вооружённые силы оснащались современными образцами оружия и техники в соответствии с новой госпрограммой.

Все виды и рода российских войск в нынешнем году развивались сбалансированно и по плану. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны.

— Все виды и рода войск развивались сбалансированно, в соответствии с принятыми планами и новой Государственной программой вооружений оснащались современными образцами оружия и техники, — сказал глава государства.

Путин также указал на заметное укрепление ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета.