Путин назвал успешными испытания новой межконтинентальной ракеты "Сармат"

Президент РФ Владимир Путин назвал успешными испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Об этом глава государства сказал на коллегии Минобороны РФ.
— Серьёзные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором я говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и успешные испытания "Сармата", — сказал лидер страны.
Глава государства напомнил, что гиперзвуковой авиакомплекс "Кинжал" начал нести опытно-боевое дежурство.
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