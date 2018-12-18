Не ГЛОНАСС. Санта-Клаус рассказал, какой навигацией пользуется

За перемещением новогоднего волшебника следят специальные "санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube.

Санта-Клаус из Лапландии не пользуется глобальными системами позиционирования, в том числе ГЛОНАСС, принятыми в обычном мире, объяснил сам сказочный герой, сообщает РИА "Новости".

— На самом деле я вообще не использую никакой системы позиционирования. Я пользуюсь RNS (навигационная система оленей), которая встроена в моего оленя Рудольфа, он ею и управляет, — уточнил новогодний волшебник.

Традиционно за перемещением Санта-Клауса следит Объединённое командование ПВО США и Канады (NORAD) с1955 года. NORAD оперативно отслеживает его маршрут с помощью четырёх систем контроля: спутники, радары, самолёты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентир для радаров — красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.

Ранее в США арестовали мужчину за попытку сорвать встречу Санта-Клауса с детьми.