Путин предупредил об угрозе краха мировой безопасности при выходе США из ДРСМД

По мнению российского лидера, речь может идти об обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызывает серьёзную обеспокоенность, поскольку этот шаг будет иметь самые тяжёлые последствия для мировой безопасности. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании комиссии Минобороны.

— Серьёзную обеспокоенность вызывает заявление США о выходе из ДРСМД. Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, — подчеркнул Путин.

По оценке российского лидера, фактически в перспективе речь может идти об обрушении мировой "архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения".

Напомним, 20 октября американский президент Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора. Российская сторона эти обвинения отвергла и назвала недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США. Несмотря на это, в начале декабря госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора в течение двух месяцев.